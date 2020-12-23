Мишустин заявил об отсутствии проблем с выплатами для семей с детьми

https://static.news.ru/photo/6454c4de-4530-11eb-ba3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На сегодняшний день почти 67 млрд рублей выплачено в качестве пособий на детей до восьми лет, и проблем с их оформлением нет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, отметил, что к этому моменту подано почти полмиллиона заявлений на детей, которые родились после 1 июля, а 350 тысяч заявлений поступило на корректировку номера банковского счёта. При этом тем семьям, которые уже получали пособия в этом году, деньги были начислены автоматически.

Всего уже начислено почти 67 миллиардов рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей. В их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

17 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи, в которых есть дети до семи лет включительно, к Новому году получат выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка. Пенсионный фонд России (ПФР) пояснил, каков порядок получения выплат.

18 декабря председатель правительства поручил выделить 73,5 млрд рублей на президентские выплаты родителям детей младше восьми лет.

Согласно постановлению, которое 21 декабря подписал премьер-министр, российские ведомства должны будут отчитаться о реализации программы по выплатам семьям с детьми младше восьми лет до 11 января 2021 года, писал NEWS.ru.