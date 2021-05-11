Мишустин заявил о создании мощного «санитарного щита» в России

https://static.news.ru/photo/ee7bedf6-b2f7-11eb-a173-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита». В будущем он поможет не допустить ситуаций, подобных последствиям эпидемии коронавируса, передаёт РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.

Выступая в Государственной думе с отчётом о работе кабмина за год, он подчеркнул , что «сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии».

Он также поблагодарил депутатов за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развёртывания такой системы.

О том, что стране необходим «мощный и надёжный щит», который при появлении новой инфекции позволит оперативно разработать собственные тест-системы и создать эффективную вакцину, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Вскоре появилась информация о том, что Роспотребнадзор разработал соответствующую стратегию. Она включает внедрение новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга потенциальных угроз, а также новые образовательные программы в системе здравоохранения, развитие национальной лабораторной диагностики и ускоренное развёртывание массового тестирования и вакцинации.

Предполагается, что в 2021 году для быстрого создания вакцин должны быть разработаны четыре технологические платформы, а уже к 2024 году их количество должно увеличиться до шести.

Выступая с отчётом в Госдуме, Мишустин также сообщил, что разные этапы вакцинации от коронавируса прошли более 24 млн человек. Коллективный иммунитет, по словам премьер-министра, может быть сформирован до конца года.