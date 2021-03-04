Мишустин заявил, что вакцинация должна завершиться до осени

https://static.news.ru/photo/94cca7a6-7d81-11eb-8a40-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной объём вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа на территории России должен завершиться до осени. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что уверен в выполнении указанного плана. По его словам, сейчас очень важно масштабировать результаты работы над препаратом «ЭпикВакКорона», созданием которого занимается научный центр «Вектор». Мишустин подчеркнул, что сделать это необходимо как можно скорее. К тому же он сказал, что сотрудниками «Вектора» уже приложено много усилий для достижения данной цели.

Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет, — цитирует премьера РИА Новости.

Директор «Вектора» Ринат Максютов, в свою очередь, отметил, что есть два фактора, которые заставляют пересмотреть стратегию развития центра. Это сама пандемия коронавируса и полученный за время распространения инфекции опыт специалистов «Вектора». Новая стратегия, добавил Максютов, будет представлена в ближайшее время.

Как ранее передавал NEWS.ru, определить уровень антител к COVID-19 и дать рекомендации о вакцинации «Спутником V» готовы специалисты института имени Гамалеи премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который переболел коронавирусом. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.