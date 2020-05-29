Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

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Голосование по поправкам в Конституцию лучше всего проводить на открытом воздухе при сухой и тёплой погоде, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк. При этом она считает логичным разбить потоки избирателей на группы, чтобы не создавать массовых скоплений.

Правильнее всего проводить выборы на свежем воздухе, чтобы был естественный воздухообмен, чтобы не было возможной концентрации вируса именно в помещении, — цитирует её «Интерфакс». Историк сообщила, что соответствующие рекомендации она...