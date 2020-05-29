Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

https://static.news.ru/photo/c831a84a-a199-11ea-a207-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил позитивную тенденцию в ситуации с распространением коронавируса в России. По его мнению, это позволяет постепенно снимать введённые ранее ограничения.
В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила уже ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения, — цитирует РИА Новости Мишустина.
Как писал NEWS.ru, волна заболеваемости коронавирусом в России спадает, инфекция уже «не наделает большой беды», если вирус не мутирует, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Свою позицию доктор аргументировал тем, что у большинства новых выявленных инфицированных болезнь протекает либо без симптомов, либо в лёгкой форме. Однако, подчеркнул врач, это не значит, что ограничительные меры можно снимать — они помогают выиграть время.