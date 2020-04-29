Мишустин высказался по поводу даты отмены ограничений в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/cf3fc1f0-89ff-11ea-9cd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время очень рано называть дату, когда на территории России будут полностью сняты ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. С таким заявлением 29 апреля выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава правительства сказал это на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, будут полностью сняты, — цитирует Мишустина ТАСС.

Он подчеркнул, что также в данный момент рано говорить о снятии ограничений по пересечению границ РФ, которые были закрыты в связи с пандемией. Как напомнил Мишустин, границы были закрыты для иностранцев на въезд до 30 апреля.

Глава правительства заявил, что подписал указ о продлении запрета до тех пор, пока борьба с коронавирусом не будет завершена.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля подготовить концепцию смягчения ограничений, которые были введены из-за COVID-19.

Документ гласит, что ведомство и Голикова должны будут «завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений <...> в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ».