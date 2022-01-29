Классик на все времена: Мишустин высказался в связи со смертью Куравлёва

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил слова соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, умершего в возрасте 85 лет. Он охарактеризовал каждую творческую работу актёра как «нестареющую классику на все времена» и отметил, что картины с участием Куравлёва будут смотреть и пересматривать ещё на протяжении долгого времени. Его роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей, отметил премьер в публикации на сайте правительства России.

Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия в связи с уходом Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ваше горе разделяет вся страна — миллионы людей, которые любили этого уникального артиста, восхищались его творчеством, — говорится в сообщении.

Он отметил, что долгие годы фильмы с участием Куравлёва создавали атмосферу новогоднего праздника и каждая его работа дарила зрителям радость.

Леонид Куравлёв известен и любим зрителями по созданным им ярким образам в таких советских фильмах, как «Когда деревья были большими» (Лёня), «Живёт такой парень» (Пашка Колокольников), «Золотой телёнок» (Шура Балаганов), «Иван Васильевич меняет профессию» (Жорж Милославский), «Семнадцать мгновений весны» (Айсман), «Афоня» (Афанасий Борщов), «Ищите женщину» (Анри Грандэн), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (Михаил Горбачёв) и многих других.

После смерти жены в 2012 году актёр практически ушёл из профессии, состояние его здоровья резко ухудшилось. В начале января 2022 года Леонид Куравлёв был госпитализирован из дома престарелых, где ему подтвердили деменцию, в больницу в Коммунарке. Сын артиста утверждал, что тесты на COVID-19 были отрицательными. Врачам удалось справиться с вирусно-бактериальной пневмонией, из-за которой лёгкие Куравлёва были поражены на 30%, но впоследствии ему присвоили паллиативный статус. Сообщалось, что у актёра есть неизлечимая болезнь, но точный диагноз не назывался.

21 января Леонид Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. Спустя девять дней актёр скончался.