Мишустин: вакцинация от коронавируса начнётся в конце недели

https://static.news.ru/photo/ae21ddfe-3ba3-11eb-9ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнётся в конце недели, власти укладываются в срок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня в регионах России открываются первые пункты вакцинации, она начнется в конце недели, — цитирует премьера РИА Новости.

Политик поручил обеспечить возможность всем желающим сделать прививки от коронавируса в новогодние праздники.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Россия может столкнуться с бюрократическими проблемами при экспорте вакцины против коронавируса «Спутник V».

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что коллеги из других стран, в частности из ЕС, всё больше интересуются вакциной «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, из числа людей, работающих в системе Министерства обороны РФ, в первую очередь прививку от коронавирусной инфекции нового типа получают врачи, экипажи ВМФ и ВКС, боевые расчёты РВСН. В общей сложности ведомство получило 14,5 тысячи вакцин от COVID-19. Об этом рассказал генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель министерства.