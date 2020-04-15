Мишустин утвердил порядок распределения тестов по выявлению коронавируса

https://static.news.ru/photo/44820786-7f45-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил временные правила для выявления COVID-19. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Российское правительство постановляет: Утвердить прилагаемый временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики коронавируса, — сказано в постановлении.

В документе также отмечается, что распределять тест-системы будет Роспотребнадзор.

Помимо этого, ведомство при распределении систем тестирования будет учитывать уровень заболеваемости коронавирусом в регионе и уровень текущей потребности организации.

Также будут учитываться количество и мощности лабораторий. Документ начинает действовать со дня публикования до 1 января 2021 года.

На данный момент в России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14 776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

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