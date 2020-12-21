Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина

https://static.news.ru/photo/ec90cc68-435e-11eb-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства.

Так, по итогам проделанной работы перед правительством должны будут отчитаться Минздрав, Минтруд, Росздравнадзор, Роструд и Фонд социального страхования, которые в течение недели должны изучить ситуацию с выплатами медицинскому персоналу за работу с пациентами, болеющими коронавирусом, в ряде областей России. Также будут проведены проверки о закрытии больниц в Алтайском крае.

Кроме того, Мишустин дал поручение о том, что все, кто лечится от COVID-19 на дому, должны быть обеспечены бесплатными лекарствами. Данные меры должны реализовать главы субъектов РФ, а Минздрав России должен будет оценить ситуацию с доступностью лекарств, уровень медицинской помощи больным, а также заполняемость больничных коек и уровень обеспечения медорганизаций необходимым оборудованием и персоналом.

Минпросвещения, Минтруд, Минфин и Минэкономразвития до 1 марта должны будут внести предложения по пересмотру системы оплаты труда для преподавателей, а к 15 февраля рассмотреть изменения в оплату обучения в вузах РФ, где студенты учатся дистанционно.

Также премьер дал распоряжение Минцифры, Минэкономразвития и Минтруду к 25 декабря проверить доступность для граждан возможности подать заявление о государственных выплатах и мерах социальной поддержки через МФЦ.

Минэкономразвития, Минфин и ФНС должны будут оценить финансовое положение субъектов малого и среднего бизнеса в стране и докладывать о негативных сценариях развития ситуации.

А к 11 января Пенсионный фонд РФ и Минтруд должны будут отчитаться о реализации президентской выплаты для семей с детьми младше восьми лет: по 5 тысяч рублей на ребёнка. На эти цели направлены 73,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин позитивно оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию.

Из-за пандемии коронавируса традиционное для Путина мероприятие прошло в новом формате. Президент находился в резиденции в Ново-Огарёво и общался с журналистами по видеосвязи. Вопросы могли задавать и не связанные со СМИ граждане — для этого надо было использовать специальное приложение. Пресс-конференция продлилась 4 часа 29 минут, отечественные журналисты задали 44 вопроса, граждане — 13. Ещё три вопроса поступило от представителей зарубежных СМИ.