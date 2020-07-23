Мишустин: специалисты не видят предпосылок ко второй волне COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/cc0f86e6-ccc6-11ea-a8f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На вопрос, будет ли вторая волна, ответ смогут дать учёные, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого. Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и учёные. Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые даёт Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится, — сказал Мишустин в эфире «России 24».

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирусная инфекция официально подтвердилась у 5848 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 795 038 жителей России.

За всё время с начала пандемии вылечиться удалось 580 330 пациентам, жертвами инфекции 12 892 пациента.

Всего на территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За прошедшие сутки российские эксперты провели 296 тысяч исследований. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в стране под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 находятся 267 315 граждан.

Как писал NEWS.ru, Мишустин рассказал, что хотел поступать в медицинский институт.