Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

https://static.news.ru/photo/74fbeb30-914a-11eb-9d8a-96000091f725_660.jpg Александр Трембицкий Фото: gosnadzor.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Им стал Александр Трембицкий, занимавший пост заместителя главы ведомства.

Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет, — сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что ранее Трембицкий руководил Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора, а до этого возглавлял департамент по ЧС и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

На посту главы Ростехнадзора он сменил Алексея Алёшина, которого Мишустин освободил от занимаемой должности.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра финансов России Татьяну Нестеренко в связи с её переходом на другую работу. Нестеренко проработала в Министерстве финансов 20 лет, из которых восемь — на должности первого замглавы Минфина. Она руководила масштабными проектами по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, Нестеренко в дальнейшем будет заниматься проектами в финансовой сфере.