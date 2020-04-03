Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/80a8c0ec-75a9-11ea-a2cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ещё не дошла до пика заболеваемости COVID-19, и на данный момент нельзя исключать, что события будут развиваться по самому сложному сценарию. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, — сказал глава кабмина.

На заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса премьер призвал власти регионов учесть специфику каждого конкретного субъекта при разработке мер противодействия COVID-19, передаёт «Интерфакс».

При этом решение президента продлить режим нерабочих дней в России до конца апреля Мишустин назвал оправданным и пояснил, что оно направлено на защиту здоровья россиян. Премьер-министр ещё раз напомнил, что губернаторы получили полномочия, которые позволяют им принимать решения о том, какой конкретно режим будет действовать в их регионе.

По словам Мишустина, даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны не должна останавливаться и все ограничения в отношении системообразующих компаний, вузов и школ должны быть согласованы с правительством.

Несмотря на такую сложную ситуацию, экономическая жизнь страны останавливаться не должна, — подчеркнул Мишустин.

К 3 апреля в России подтверждены 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. Президент России Владимир Путин продлил в стране нерабочие дни до конца месяца с сохранением зарплаты.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия сокращения нерабочих дней в стране.