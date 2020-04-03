Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

Россия ещё не дошла до пика заболеваемости COVID-19, и на данный момент нельзя исключать, что события будут развиваться по самому сложному сценарию. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, — сказал глава кабмина.
На заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса премьер призвал власти регионов учесть специфику каждого конкретного субъекта при разработке мер противодействия COVID-19,
При этом решение президента продлить режим нерабочих дней в России до конца апреля Мишустин назвал оправданным и пояснил, что оно направлено на защиту здоровья россиян. Премьер-министр ещё раз напомнил, что губернаторы получили полномочия, которые позволяют им принимать решения о том, какой конкретно режим будет действовать в их регионе.
По словам Мишустина, даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны не должна останавливаться и все ограничения в отношении системообразующих компаний, вузов и школ должны быть согласованы с правительством.
Несмотря на такую сложную ситуацию, экономическая жизнь страны останавливаться не должна, — подчеркнул Мишустин.
К 3 апреля в России подтверждены 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. Президент России Владимир Путин продлил в стране нерабочие дни до конца месяца с сохранением зарплаты.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия сокращения нерабочих дней в стране.
Добавьте наши новости в избранные источники