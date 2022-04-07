Мишустин рассказал о состоянии продуктового рынка в России

Россия целиком обеспечивает себя зерновыми культурами, растительным маслом, мясом и рыбой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме. Он добавил, что таких показателей удалось достичь благодаря Доктрине продовольственной безопасности, утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным.

Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. Эффективность её выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя — более чем на 100% — зерном и растительным маслом, рыбой и мясом, — сказал Мишустин.

Также в ходе выступления в Госдуме Михаил Мишустин заявил, что за два ковидных года российская экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах. Он отметил, что львиная доля предприятий смогла подстроить свою работу под пандемию и продолжила развиваться, несмотря на все риски и трудности, связанные с коронавирусом.

При этом 15 марта Мишустин подписал постановление, вводящее временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Также вводится запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года.