Мишустин: РФ успешнее других справляется с коронавирусными трудностями

https://static.news.ru/photo/857803aa-9e87-11eb-9c31-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Российской Федерации лучше других стран удаётся справляться со сложностями, появившимися на фоне коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе своего обращения в видеоформате к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава глава правительства отметил, что распространение коронавируса оказалось настоящим испытанием не только для России, но и для всех государств в мире. При этом РФ удаётся справляться с трудностями на фоне пандемии лучше, чем другим странам.

Такой результат достигнут во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу отечественных специалистов, — цитирует Мишустина ТАСС.

На данный момент, исходя из последней информации, в РФ с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 675 153 человек, 4 301 448 из них вылечились, 104 398 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын рассказал, что в России наметилась тенденция к росту числа заражённых коронавирусом. Впрочем, он надеется, что этот рост не будет «взрывным».