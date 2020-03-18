https://static.news.ru/photo/ec0e4c76-69ba-11ea-b040-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия справится с распространением коронавирусной инфекции, у граждан нет поводов для паники в связи с эпидемией COVID-19. С таким заявлением 19 марта выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам политика, РФ имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как на своей территории, так и за рубежом. Как отметил Мишустин, многие тольео сейчас начали осознавать всю серьёзность ситуации, однако поводов для паники нет.

Также премьер прокомментировал меры, принимаемые для недопущения распространения вируса и снижения его воздействия на экономику.

Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях. И мы продолжим действовать так же активно и энергично, — цитирует Мишустина РИА Новости.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания.

Как ранее передавал NEWS.ru, в инфекционной больнице Москвы умерла79-летняя женщина. Перед смертью у неё успели взять анализы на коронавирус.