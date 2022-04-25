Мишустин рассказал о способности России обеспечить себя овощами

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В ответ на заявления Японии о «незаконной оккупации» Курильских островов Россия начнёт их туристическое освоение. Кроме того, там будет дан старт новым инвестиционным проектам, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит ТАСС.

Мы будем осваивать Курильские острова, строить новые проекты инвестиционные, возить туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах, исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ,...