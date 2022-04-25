Мишустин рассказал о способности России обеспечить себя овощами
Мишустин заявил, что Россия обеспечивает себя овощами на 87%
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
11:32, 25 апреля 2022
Выращивание овощей, фруктов и цветов в агрохолдинге Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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В 2021 году российский рынок обеспечил себя отечественным картофелем более чем на 90%, а другими овощами — на 87%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также в сообщении указано, что Кабмин расширил субсидирование аграрного сектора в регионах: с 2023 года на поддержку смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, а также личных подсобных хозяйств, внедряющие агротехнологии как в теплицах, так и на открытом грунте.
Рассчитываем, что принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам, — приводит Telegram-канал заявление главы правительства РФ.
Кроме того, господдержку получат предприниматели, которые строят или модернизируют овощехранилища. Субсидии помогут возместить до четверти стоимости работ.
Ранее бенефициар ГК «Концерн „Покровский“» Андрей Коровайко заявил, что дефицита продуктов в России не будет, агропромышленный комплекс целиком покрывает внутренние потребности. По его словам, могут быть скачки цен на некоторые продукты, из-за чего покупатели станут покупать их меньше, но ситуация восстановится.