Мишустин рассказал о работе над планом достижения национальных целей

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Для достижения национальных целей развития, определённых президентом Владимиром Путиным, разработан единый план. Он уже одобрен и будет скорректирован с учётом итогов 2020 года. Об этом глав правительства Михаил Мишустин рассказал в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Премьер пояснил, что план объединяет национальные цели, проекты и программы. По его словам уже проведена корректировка нацпроектов в соответствии с обновлёнными целями. В настоящее врем я аналогичная работа проводится в отношении госпрограмм.

Трансформируется и система институтов поддержки — устраняется дублирование функций. Все эти действия направлены на повышение эффективности государственных инвестиций, — отметил он.

Мишустин добавил, что в ближайшие три года на реализацию плана достижения национальных целей будет выделено около 40 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, глава правительства заявил о постепенном восстановлении отечественной экономики после кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. По его словам, ожидается, что её устойчивый рост возобновиться к концу 2021 года.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия».