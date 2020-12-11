Мишустин рассказал о лидерстве России в мире по вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2a33a56a-3ba6-11eb-a70d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Россия занимает лидирующие позиции в мире по вопросу организации вакцинирования населения от коронавирусной инфекции.

Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с представителями центра Гамалеи и центра «Вектор», которые разработали вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среднесуточная заболеваемость коронавирусом в России на 100 тысяч населения за последние семь дней составила 17,9. Это более чем в три раза меньше, чем в США и вдвое меньше, чем в Италии. Летальность от инфекции в России составляет 1,7%, а в мире — 2,3%.

Как писал NEWS.ru, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирусная инфекция не способна приобрести устойчивость к антителам. Это происходит не потому, что COVID-19 «не хочет или не умеет этого делать», а благодаря «разнообразности» иммунной системы человека.