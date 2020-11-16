Мишустин рассказал, когда начнётся реформа системы госуправления

https://static.news.ru/photo/fc792c90-27ea-11eb-809b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Реформа системы государственного управления стартует 1 января и должна продлиться три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, сроки проведения модернизации не раз сдвигались по различным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Откладывать реформу больше нельзя, — подчеркнул он во время совещания с вице-премьерами.

Председатель правительства отметил, что систему госуправления необходимо настроить быстро, качественно и в соответствии с поручениями президента.

Важно наладить надёжный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, — пояснил Мишустин.

Он добавил, что ключевая задача заключается в получении оперативного ответа на обращение.

Премьер также напомнил, что около 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти в настоящее время вакантны. Работа по оптимизации кадрового состава поручена специальной рабочей группе.

Как писал NEWS.ru, в российском правительстве создадут специальную рабочую группу, которая начнёт работать над оптимизацией кадров в органах исполнительной власти.