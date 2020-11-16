Мишустин рассказал, когда начнётся реформа системы госуправления

Реформа системы государственного управления стартует 1 января и должна продлиться три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, сроки проведения модернизации не раз сдвигались по различным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса.
Откладывать реформу больше нельзя, — подчеркнул он во время совещания с вице-премьерами.
Председатель правительства отметил, что систему госуправления необходимо настроить быстро, качественно и в соответствии с поручениями президента.
Важно наладить надёжный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, — пояснил Мишустин.
Он добавил, что ключевая задача заключается в получении оперативного ответа на обращение.
Премьер также напомнил, что около 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти в настоящее время вакантны. Работа по оптимизации кадрового состава поручена специальной рабочей группе.
Как писал NEWS.ru, в российском правительстве создадут специальную рабочую группу, которая начнёт работать над оптимизацией кадров в органах исполнительной власти.