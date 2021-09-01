Мишустин рассказал, сколько баллов недобрал для поступления в МГУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в ходе общения со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы, что в своё время не смог поступить в МГУ. Об этом передаёт ТАСС.

Глава кабмина заявил, что всегда мечтал учиться именно в этом вузе, но для зачисления на экономический факультет ему не хватило полбалла.

Хотя эти полбалла вроде бы должны были у меня быть, я окончил экономико-математическую школу при МГУ, хорошо окончил, на пятёрки. Но так получилось, что я не поступил, я не могу теперь объяснить, почему, — вспомнил Мишустин.

Впоследствии будущий премьер-министр поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института (ныне — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»). Мишустин отметил, что параллельно он начал работать, а потом смог перевестись на дневное отделение, о чём никогда не жалел.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что приезжающим из-за рубежа студентам нужно будет пройти карантин и обследования. Он уточнил, что в вузе обучаются около 12 тысяч студентов из других государств. Учащиеся, которых не выпускают из стран из-за локдауна, смогут начать заниматься дистанционно.