Мишустин предположил «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/910fca44-39fc-11eb-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возможном взрывном спросе за рубежом на российскую вакцину от коронавируса.

Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», он также подчеркнул, что в первую очередь обеспечить вакциной планируется граждан РФ.

Как писал NEWS.ru, Россия в полной мере готова к широкому взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

Президент подчеркнул, что в России в кратчайшие сроки удалось разработать тест-системы для диагностики коронавируса, «создать и зарегистрировать первые в мире вакцины от COVID-19». Путин также отметил, что учёные, врачи, «сотрудники органов здравоохранения» и санитарно-эпидемиологических служб находятся сейчас на передовой в борьбе с «крупнейшей за последние десятилетия пандемией, вызванной вирусом COVID-19».