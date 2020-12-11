Мишустин поставил Минцифры РФ сроки по ликвидации Россвязи и Роспечати

https://static.news.ru/photo/d0a64c04-3bb5-11eb-aded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций завершить процесс ликвидации Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года.

Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства, было опубликовано на портале правовой информации. Ведомства должны будут прекратить свою работу до конца июня.

Министерство сформирует две ликвидационные комиссии, которые будут заниматься переформированием ведомств. Во главе комиссий встанут заместители руководителей Роспечати и Россвязи Надежда Кожебаткина и Сергей Чербаков.

Также премьер поручил Минцифры оказать содействие в трудоустройстве бывших сотрудников упраздняемых ведомств. Те из них, кто откажутся перейти на работу в министерство, должны получить причитающиеся им компенсации, напомнил премьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Функции упраздняемых ведомств переходят к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минцифры также является правопреемником упраздняемых агентств, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Ликвидация Роспечати и Россвязи является частью плана по оптимизации системы государственного управления. Трёхмесячная реформа системы госуправления должна начаться 1 января 2021 года.