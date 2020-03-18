https://static.news.ru/photo/9595ae92-6902-11ea-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и обратно, — сказано в поручении.

Однако будут и исключения. Речь идёт о регулярных рейсах Москва — Лондон и в обратном направлении. Москва — Нью-Йорк и обратно, Москва — Абу-Даби и также из Абу-Даби в Москву. Все эти перелёты осуществляются через международный аэропорт Шереметьево, терминал F.

Чартерные рейсы тоже войдут в список исключений. При этом речь идёт только о перевозке в эти страны их граждан и граждан иных государств и россиян в РФ до полного их вывоза.

О результатах работы Мишустин поручил доложить в кабмин до 20 марта. Кроме того, Росавиацию обязали в течение суток сообщить авиакомпаниям и всем заинтересованным сторонам о предпринятых мерах.

Россия с 16 марта ввела ограничение на полёты в страны Европейского союза, куда добрался коронавирус COVID-19. Сохранятся регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами. Открытым останется только терминал F аэропорта Шереметьево. Чартеры начнут вылетать за россиянами, оказавшимися в карантинных зонах.

В ближайшее время «Аэрофлот» приостановит сообщение с Прагой (с 20 марта по 30 апреля 2020 года), с Барселоной (с 21 марта по 30 апреля 2020 года), с Осло (с 18 марта по 30 апреля 2020 года). В марте ещё один российский крупный перевозчик — «Уральские авиалинии» — отменил рейсы в несколько стран. Полёты приостановили во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд.

Как писал NEWS.ru, Россия не может эвакуировать порядка 1800 граждан страны из Черногории. Подгорица отказалась выдать Москве разрешение на эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами.