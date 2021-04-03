Мишустин поручил решить проблему долгов регионов до 7 апреля

https://static.news.ru/photo/8de3f6e2-948d-11eb-bc16-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову до 7 апреля представить предложения по реструктуризации задолженностей регионов перед федеральным центром по кредитам. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания кабмина от 1 апреля.

Минфину России (А. Г. Силуанову) 7 апреля 2021 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по замещению рыночной задолженности субъектов Российской Федерации бюджетными кредитами; проведению реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, — говорится в тексте документа.

До 15 апреля Минфин совместно с Минэкономразвития также должны будут предложить новые финансовые инструменты для кредитования российских регионов в 2022--2024 годах и методы контроля за целевым расходованием средств.

Как сообщал NEWS.ru, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские регионы, вынужденные занимать деньги для финансирования своих текущих расходов, неизбежно приближаются к долговой пирамиде. По его данным, в Мордовии, Хакасии и Удмуртии долг уже превышает 100% от доходов.