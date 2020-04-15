Мишустин поручил предусмотреть увеличение резервного фонда правительства

https://static.news.ru/photo/51f50446-7f17-11ea-8942-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского кабмина Михаил Мишустин дал задание Минфину предусмотреть увеличение объема резервного фонда правительства на 1,02 млрд руб. в 2020 году за счет ассигнований из бюджета, невостребованных по другим направлениям. Об этом сказано в распоряжении, размещённом на портале официальных правовых актов.

Внести Минфину России в установленном порядке к 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году на 1,02 млрд рублей за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020 год на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ, по которым на 15 февраля 2020 г. отсутствуют соглашения, заключенные между главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление указанных субсидий, и органами государственной власти соответствующих субъектов РФ, — указано в документе.

В список таких субсидий вошли ассигнования в размере 571 млн руб. для Минсельхоза, 82 млн руб. для Росрыболовства, 32 млн руб. для Росавтодора, 55 млн руб. для Минздрава, 6,2 млн руб. для Росводресурсов, 2 млн руб. для Минпросвещения, 2 млн руб. для Минэкономразвития.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ также планирует выделить региональным властям более 30 млрд рублей для перепрофилирования и дооснащения коечного фонда для борьбы с коронавирусом.