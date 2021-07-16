Мишустин поручил посчитать, сколько в России осталось вакцины от COVID

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса в России, чтобы посчитать, сколько препарата ещё осталось. Поручение было дано после жалоб на задержки с поставками препаратов в регионы, передаёт пресс-служба правительства.

Решение было принято после заседания координационного совета, проведённого 9 июля. До правительства дошла информация, что на фоне повышенного спроса на вакцину отмечались некоторые задержки в доставке препарата в регионы.

Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, — говорится в сообщении.

Отчитаться о работе перед правительством ведомствам необходимо до 21 июля.

Мишустин отметил: эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной. Поэтому главам регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты, а также лекарств для пациентов с COVID-19. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Орловская область объявила о дефиците вакцины от коронавируса. Глава Орловской области Андрей Клычков призвал записанных на прививки звонить в медучреждение и уточнять наличие препарата, чтобы не тратить время и не ходить впустую.