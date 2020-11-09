Мишустин поручил оперативно реагировать на сигналы о ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/13c80222-227d-11eb-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение ведомствам быстро реагировать на поступающие сигналы о ситуации с обеспечением лекарствами от коронавируса в стране.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 он отметил работу главы Минздрава Михаила Мурашко.

Это хорошо, что такая линия, о которой вы (глава Минздрава Михаил Мурашко. — NEWS.ru) говорили, подготовлена в короткие сроки, сейчас особенно важно стабильное обеспечение аптек и лечебной сети лекарственными препаратами. Спрос на них очень вырос, и все это видят. Прошу не только контролировать её работу, но и быстро реагировать на соответственно поступающие сигналы, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава кабмина, говоря об обеспечении медицинской продукцией и функционировании системы маркировки, также сообщил, что поручил Минпромторгу организовать специальную горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов. Это необходимо, продолжил премьер, для того, чтобы наладить оперативное реагирование для обеспечения населения лекарствами от COVID.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 256 человек, 27 заболевших умерли в Москве, 13 — в Подмосковье, а 19 — в Санкт-Петербурге. Из больниц выписали 10 722 человека после лечения. За весь период с начала пандемии скончались 30 793 пациента. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ. Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки).

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин поручил контролировать получение лекарств СOVID-пациентами на дому.