Мишустин поручил оценить доступность лекарств для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/58144fde-4385-11eb-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дать оценку доступности медикаментов для пациентов с коронавирусом во всех регионах России поручил Минздраву председатель правительства Михаил Мишустин. Данный пункт содержится в перечне поручений, который премьер утвердил по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба кабмина.

Реализовать его необходимо до 29 декабря.

Руководителям регионов поручено принять для этого необходимые меры. Минздрав, в свою очередь, до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах, — сказано в документе.

При этом отмечается, что россияне, находящиеся на домашнем лечении, должны получать препараты бесплатно. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор должны проанализировать количество мест в больницах для больных COVID-19, а также уровень обеспечения медицинских учреждений оборудованием и персоналом.

В течение последних 24 часов в России специалисты выявили 29 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности COVID-19 диагностировали у 2 877 727 жителей РФ.

За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 493 человека. С начала пандемии от коронавируса скончался 51 351 гражданин страны. Из больниц за этот период врачи выписали по выздоровлении 19 705 пациентов. Всего вылечились 2 295 362 россиянина.

Как сообщал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что весной в России уровень заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа может быть значительно ниже, чем сейчас. На это позволяют надеяться запланированные объёмы отечественной вакцины.