Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых

Постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ограничения накладываются также на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа текущего года.

Запрет распространяется на пшеницу, меслин (месь мягкой пшеницы и ржи в отношении 2:1), рожь, ямень и кукурузу. Поставки этой продукции за рубеж будут возможны только в рамках оказания гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок.

В кабмине подчеркнули, что данное решение было приято с целью защиты отечественного продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Ранее сообщалось, что в США рассматривается возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, а также блокирование доступа к международным морским путям. В числе новых ограничений может оказаться российский экспорт никеля, урана и алюминия. В Вашингтоне также обсуждают новые меры против возможностей Москвы в сфере криптовалютных операций.