Мишустин подписал документ о снижении рисков аварий на опасных объектах

https://static.news.ru/photo/8b529a0e-f8cb-11ea-9e1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин поставил свою подпись на постановлении о мерах, снижающих вероятность негативных последствий и рисков из-за аварийных ситуаций на объектах повышенной опасности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

С 1 января 2021 года начнёт действовать новый порядок разработки планов мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Его своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — поясняется в сообщении.

Согласно документу, такие мероприятия должны разрабатывать организации и предприятия, которые используют опасные производственные объекты. Данные документы содержат информацию о различных вероятных сценариях аварий и рекомендации о том, что делать в таких случаях.

Кроме того, постановление разъясняет основания, по которым план может быть пересмотрен вне очереди, упрощает процедуру согласования планов с аварийно-спасательными службами, а также увеличивает срок действия планов для объектов I и II классов опасности.

Прежняя версия была принята в 2013 году. С 1 января 2021 года она утратит силу в рамках «регуляторной гильотины». Проверять, как выполняются требования постановления будет Ростехнадзор.

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