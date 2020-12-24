Мишустин поблагодарил Путина за поддержку правительства

https://static.news.ru/photo/fb944d3e-45de-11eb-aea0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную поддержку правительству, за его доверие и за положительные оценки работы членов кабмина.

Хочу вас поблагодарить за эти поздравления от имени всех членов правительства и от себя лично. И спасибо сказать за такую оценку работы нашей команды правительства. Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает всё необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации, — приводит РИА Новости слова премьера.

Он добавил, что правительство будет стараться достигать всех поставленных национальных целей, и отметил, что президент не раз «подставлял плечо» членам правительства в непростых ситуациях.

Вы помогали в самое сложное время, и мы вас за это благодарим, — подытожил Мишустин.

Как писал NEWS.ru, Путин похвалил членов правительства, отметив, что даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил. По словам президента, все министры сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок. Президент рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией коронавируса с премьер-министром Михаилом Мишустиным.