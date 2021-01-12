Мишустин освободил замминистра транспорта от должности

https://static.news.ru/photo/1ce38aea-5516-11eb-873e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Цветков Фото: Фото: scf-group.com

Замминистра транспорта Юрий Цветков освобождён от должности. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе, — цитирует ТАСС распоряжение.

Цветков вступил в должность замминистра транспорта — руководителя Росморречфлота в 2018 году, затем эти должности были разделены, Росморречфлот возглавил Александр Пошивай. В качестве замглавы Минтранса Цветков курировал вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.

Ранее Цветков рассказал, что уходит по собственному желанию, «это не связано ни с новым руководством Минтранса, ни с реорганизацией государственного аппарата», писал «Коммерсант».

Кроме того, Цветков подчеркнул, что в 2020 году Минтрансу и Росморречфлоту удалось выполнить все ключевые показатели по вводу портовых мощностей, судостроению, судоходству, внутреннему водному транспорту. Исполнение бюджета по курируемым федеральным проектам составило 99,7%.

На вопросы о дальнейшем месте работы и своём преемнике в Минтрансе чиновник отвечать отказался.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности посла России в Канаде Александра Дарчиева. О причинах увольнения информации нет.