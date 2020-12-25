«Открыл рот — закрой дверь»: Мишустин одёрнул шумевших журналистов

https://static.news.ru/photo/d8861f6c-46be-11eb-ab45-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратился к журналистам, которые вели себя шумно.

Глава кабмина вежливо обратился к присутствующим журналистам, попросил их сохранять тишину и закрыть дверь в помещение.

Закройте дверь, пожалуйста, — приводит «Царьград» слова Мишустина.

Автор Telegram-канала «Другой Беляков» опубликовал видео инцидента, сопроводив комментарием слова премьер-министра: «Открыл рот — закрой дверь».

Мишустин прибыл с рабочим визитом в Северную столицу 25 декабря. Глава правительства осмотрел и положительно оценил научно-производственный центр компании «Биокад» — одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он также попросил губернатора Санкт-Петербурга рассказать, как обстоят дела с распространением COVID-19 в регионе.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в стране. Глава кабмина подчеркнул, что ситуация в целом остаётся напряжённой, но власти прикладывают много усилий, чтобы принять все необходимые меры по борьбе с инфекцией.