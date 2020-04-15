Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/97ce5f2a-7eff-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ситуация с распространением COVID-19 в стране остаётся непростой. Число заболевших продолжает расти. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Об этом премьер-министр сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ситуация с распространением коронавируса остаётся непростой, число заболевших растёт, хотя всё больше становится и тех, кто вылечился, — цитирует Мишустина РИА Новости.

По словам главы кабмина, система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.

В мире коронавирусом заразились 2 млн человек, более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч выздоровели.

К среде в России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14 776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее академик РАН назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в РФ.