Мишустин: нужно минимизировать риск проникновения опасных инфекций в РФ

https://static.news.ru/photo/6c8edec6-54c3-11eb-afd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал минимизировать риск проникновения новых инфекций на территорию России.

Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и чёткий план борьбы с ними, — заявил он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

Председатель правительства напомнил, что согласно подписанному президентом федеральному закону, теперь кабмин определяет единую госполитику в области обеспечения биологической безопасности и координирует работу федеральных ведомств, регионов, формирует их взаимодействие по всем соответствующим вопросам.

По словам Мишустина, также в этой сфере появится государственная информсистема. В связи с этим он поручил подготовить нормативную базу, чтобы закон заработал в полную силу.

Как писал NEWS.ru, определить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в области биологической безопасности, права и обязанности граждан и организаций в этой сфере предлагается в законопроекте, подготовленном правительством РФ. Документ создаёт правовую основу для предупреждения и предотвращения актов терроризма и диверсий на потенциально опасных биологических объектах и в местах массового скопления людей. Он также определяет основные биологические угрозы и комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.