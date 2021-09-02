Мишустин назвал «вымирающие» профессии

Профессии, связанные с выполнением рутинного монотонного труда, первыми «вымрут», так как их вытеснит искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках просветительского марафона «Новое знание».

По его словам, сейчас машины благодаря большим объёмам данных и ИИ начали выполнять и работу, требующую умственной деятельности.

Мы видим, что в первую очередь исчезают профессии и рабочие места, связанные с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, работы, которые поддаются алгоритмизации и формализации, — сказал Мишустин, не назвав конкретных профессий.

Впрочем, по его мнению, развитие ИИ не приведёт к снижению интеллектуального уровня некоторой части населения. Премьер отметил, что цифровые системы сделают для людей большее количество готовых решений, и проблемы смогут решаться даже без участия человека. Поэтому освободится время для совершенствования навыков людей, получения новых знаний, улучшения уровня жизни.

Ранее Мишустин раскрыл, почему не смотрит телевизор. Политик признался, что у него нет на это времени, а небольшое количество свободных часов, которые есть, он предпочитает отдавать спорту и чтению.