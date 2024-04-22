Мировые расходы на оборону достигли рекорда. Каким вооружением обладает РФ?

Фото: МО РФ

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодном отчете сообщил, что общемировые траты на оружие в 2023 году достигли рекордных $2334 млрд. Какие страны тратятся на оборону больше всего, какое новое вооружение есть у России?

Что известно о мировых расходах на оружие

По данным SIPRI, показатель 2023 года стал наивысшим, зафиксированным в истории наблюдений. В топ-10 лидеров вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

«Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности. Государства отдают приоритет военной мощи, но они рискуют превратиться в спираль действия-противодействия в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и ситуации в сфере безопасности», — пояснил старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нань Тянь.

В документе сказано, что на долю США ($916 миллиардов) и Китая ($296 миллиардов) — приходится около половины всех мировых трат на оборону. Отмечается, что Россия заплатила за военные приготовления на 24% больше по сравнению с 2022 годом. Отчисления достигли $109 млрд. Украина, которая заняла восьмое место в списке, по объему военных трат в 2023 году с показателем $64,8 млрд. С 2014 года военные выплаты Киева выросли на 1270%.

Какое новое вооружение появилось в России

Перспективный ударный квадрокоптер для дистанционного минирования в условиях низкой видимости продемонстрировали министру обороны России Сергею Шойгу 20 апреля. Уточняется, что полигон Московского военного округа, который занимается разработкой беспилотника, готов выпускать 30 единиц в месяц.

«Руководитель предприятия доложил министру обороны о готовности уже выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить выпуск изделий», — говорится в сообщении.

Министр рассказал, что в Минобороны принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Он будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и роботизированных комплексов.

Также главе военного ведомства показали новые беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие, которые разрабатываются с учетом опыта СВО.

«Все представленные дроны, а также полезная нагрузка созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному производству и выпуску новых БПЛА. Кроме того, Шойгу показали линейку различных дронов, полезная нагрузка которых составляет от 10 до 200 килограммов. В числе образцов оказался ударный квадрокоптер с универсальными сбросами, который может использовать различные боеприпасы.

Такой дрон можно применять в условиях наведения помех противником, так как он обладает повышенной помехозащищенностью каналов управления передачей данных. Устройство отличается простотой эксплуатации и удобным программным интерфейсом, что облегчает подготовку операторов. Руководство предприятия сообщило о готовности выпускать 30 квадрокоптеров соответствующего типа в месяц.

В начале января Ростех сообщил, что артиллеристы ВС РФ в зоне СВО получили несколько опытных образцов «Коалиции-СВ». Испытания гаубицы успешно завершились в 2023 году.

В Ростехе заявляют, что гаубица превосходит лучшие мировые и российские образцы по дальности и точности стрельбы, а также по оперативности решения боевых задач. «Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения широкого спектра целей — от командных пунктов и узлов связи до средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров.

Также ждут в войсках и новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение», о подготовке к ее серийному производству в декабре тоже рассказывал Сергей Чемезов. Он сообщил, что разработка будет использоваться и как РСЗО за счет пуска двух типов снарядов, и как установка для дистанционного минирования на базе системы «Земледелие».

По словам Чемезова, это орудие оснастили унифицированным транспортно-пусковым контейнером, который позволяет запускать снаряды, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Серийный выпуск таких машин начнется уже в первом полугодии этого года.

Когда мировой рынок пополнится российским оружием

Новые образцы российского оружия и военной техники, включая беспилотники, получат разрешение на экспорт в 2024 году, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. По его словам, которые приводит РИА Новости, рынок показывает высокий спрос на продукцию российского военно-промышленного комплекса, которая прошла модернизацию после боевого применения.

«В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента. Кроме того, рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию», — сказал Михеев.

Глава компании также рассказал, что одним из образцов, вызвавших особый интерес у заказчиков, является комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ». После его показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте начались консультации с потенциальными покупателями. «Клавесин-1РЭ» впервые представляется за рубежом, он должен заинтересовать государства, имеющие выход к морю, подчеркнул директор экспортера.

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