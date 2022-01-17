Мировой судья найден мёртвым в Тульской области 

В Тульской области было найдено тело судьи, работавшего на №18 участке Ефремовского судебного района Николаева Павла. Стало известно, что он умер 15 января, об этом сообщает «Тульская служба новостей».

По предварительным данным, смерть 32-летнего Николаева не связана с криминалом. В пресс-службе судебного департамента Тульской области сообщили, что судья скончался в результате несчастного случая. Подробности не уточняются.

Николаев был назначен на должность мирового судьи в феврале 2019 года на трёхлетний срок. До получения должности в суде погибший работал в органах прокуратуры Тульской области, сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента по региону.

За время работы он сумел показать себя не только с положительной стороны. Принципиальный и ответственный, стремящийся постоянно повышать свои знания и применять их на практике, — сообщили в ведомстве.

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