Мировой рекорд установлен на открытии финала WorldSkills Russia

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Мировой рекорд по самому массовому приветствию «Дай пять» (High five!) объявлен во время церемонии открытия финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Чемпионат впервые проходит в дистанционно-очном формате.

Мы вместе установили новый мировой рекорд Гиннесса, — сказал один из ведущих церемонии Родион Газманов.

Для установки рекорда заранее объявили сбор видеороликов, на которых люди, как по цепочке, приветствуют друг друга жестом «Дай пять!». К акции могли присоединиться все желающие, в результате в ней приняли участие более 5 тыс. человек. Инициатива этого рекорда родилась в Кузбассе, где сейчас проходит церемония открытия чемпионата.

Финал WorldSkills Russia пройдёт с 6 по 21 сентября. В соревнованиях примут участие студенты образовательных организаций 16-22 лет и юниоры до 16 лет.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на какие специальности в колледжах столицы самый высокий конкурс. На программирование и графический дизайн, по его словам, претендуют больше 10 человек на место. Также всё чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями, такими как оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств. Кроме того, добавил мэр, есть профессии будущего — архитектор территорий, проектировщик 3D-печати в строительстве, сити-фермер, урбанист-эколог. Собянин подчеркнул, что о качестве среднего профессионального образования в Москве говорит тот факт, что на прошлогоднем чемпионате мира по профмастерству WorldSkills москвичи завоевали шесть из 14 национальных медалей высшей пробы. А на российском чемпионате команда столицы взяла самое большое количество золотых медалей.