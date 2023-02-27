Мирошник заявил о необходимости экономического развития Донбасса Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о необходимости экономического развития Донбасса

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Родион Мирошник

В Донбассе необходимо решить вопросы экономического развития региона, считает бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он рассказал ИА SM.News, что необходимо понимать, какие предприятия будут восстанавливаться и работать, когда удастся восстановить экономический потенциал региона.

Донбасс — он трудовой. Так сложилось исторически, что люди ехали сюда зарабатывать. Поэтому очень важно понимать, какие предприятия будут работать, что будет востребовано, сможем ли мы восстановить разрушенный экономический потенциал, — заявил Мирошник.

По словам экс-посла, необходимо разработать план развития Донбасса. Он отметил, что на данный момент есть информация, что этот план уже существует, но пока не показывается общественности. Мирошник считает, что это может быть связано с тем, что он не до конца доработан.

План развития Донбасса очень нужен. Говорят, он есть. Но пока, видимо, не в том виде, чтобы его представить. Донбасс не хочет быть дотационным, — заключил экс-посол.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее заявил, что на взятие под контроль всей территории Донбасса потребуется около полутора-двух лет. По его словам, в случае расширения задач специальной военной операции на Украине, времени потребуется больше.