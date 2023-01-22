Мирошник: украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов в ЛНР. Он добавил, что по удар пришелся по району машзавода. Всего, по его словам, прозвучало пять ударов.

ВСУ нанесли удар по Стаханову, предположительно — РСЗО. Местные жители говорят о пяти «тяжелых» прилётах в район Стахановского машзавода, — написал Мирошник.

В настоящее время уточняются данные по разрушениям.

У Украины высоки риски потерпеть поражение в военном конфликте с Россией, ранее заявил бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. В эфире у журналиста Юрия Романенко он подчеркнул, что шансы на победу Киева существенно снизились после 14 января. Тогда украинские города подверглись многочисленным обстрелам, а одна из ракет ударила по жилому дому в Днепре.

Российские войска 13 января установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Отмечается, что в ходе взятия Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, блокировав город с южной и северной сторон, а также атаковав позиции ВСУ.