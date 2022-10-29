Мирошник сообщил о разгроме наступления ВСУ на Кременском направлении

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы России остановили атаку украинских военных на Кременском направлении (Северодонецкий район ЛНР). Он отметил, что российские подразделения нанесли противнику огромные потери. Он добавил, что в ходе боевых действий были применены тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово — Кременная. Скопление вражеских сил отследили и нанесли жесткий удар сначала артой, потом в ход пошли «Солнцепеки», — написал в своем Telegram-канале Мирошник.

По его словам, фронт отодвинулся в сторону позиций ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении уничтожено 657 и ранено 300 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что за этот период времени ликвидировано 40 единиц украинской техники.

По его словам, за один день в секторе, где действуют военные спецназа «Ахмат», были подбиты четыре танка ВСУ. Он добавил, что на этой неделе союзные войска развивают наступательные действия. Кадыров указал на то, что бойцы ВСУ и иностранные наемники «не имеют ни минуты покоя».