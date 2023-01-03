Мирошник подтвердил удар по ледовой арене в Дружковке

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник в своем Telegram-канале подтвердил удар по ледовой арене в Дружковке Краматорского района. Он добавил, что удар по объекту, где находились украинские военные, никак не связан с недавним ударом ВСУ по Макеевке. Он отметил, что украинские Telegram-каналы сообщают о множестве погибших в результате удара.

В Дружковке горит арена Альтаир, где украинские боевики организовали свой опорный пункт и склад БК. В местных пабликах пишут о многочисленных двухсотых у украинских боевиков. Официальные спикеры пока скромничают, — написал Мирошник.

Министерство обороны России пока не прокомментировало удар по объекту.

Ранее стало известно, что в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) под обстрел попала съемочная группа французского телеканала TMC. Корреспондент Поль Гаснье готовился к съемкам репортажа, когда в непосредственной близости прогремел взрыв. Отмечается, что журналисты ранения не получили. Издание выдвинуло версию о том, что целью удара мог стать пункт дислокации ВСУ.