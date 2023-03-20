Мирошник назвал провокацией ордер МУС на арест Путина

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Бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил ТАСС, что Международный уголовный суд (МУС) своим решением о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина подрывает приближение возможных мирных переговоров по Украине. Он назвал выдачу ордера провокацией. Он также раскритиковал попытку использования МУС в военных целях.

Ордер МУС Путину — это провокация и ухудшение не то что взаимопонимания, а даже процесса коммуникации между Россией и Западом. Это жест, направленный против урегулирования конфликта, — сказал Мирошник.

По его словам, данное решение свидетельствует о стремлении любыми способами избежать каких-либо компромиссов.

Министр юстиции ФРГ ранее пообещал арестовать Путина, если «его нога ступит на территорию Германии». Бушман ожидает, что в этом случае МУС быстро свяжется с Интерполом и попросит исполнить требование.

В Кремле напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения этого суда с точки зрения права для РФ являются ничтожными.