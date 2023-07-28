Мирошник назвал главную цель удара по Таганрогу: что пишут военкоры 28 июля Логического объяснения удару по центру города нет

Фото: РИА Новости

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитного ракетного комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Военные корреспонденты и блогеры осудили ракетный удар ВСУ по центру Таганрога, назвав случившееся попыткой терроризировать мирное население России. Сладков удивился количеству украинских автомобильных номеров в Бердянске, а Куликовский сравнил бои в запорожском Работино с Курской битвой. О чем пишут военкоры 28 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Машины в Бердянске — с украинскими номерами»

Военный корреспондент Александр Сладков удивлен, что большинство автомобилей в Бердянске ездят с украинскими номерами. Он назвал это обстоятельство неприятным.

«Интересная ситуация в Бердянске. Чисто курортный город, отношение к возврату в Россию положительное, люди приветливые, проезд через посты не мучителен, ремонт улиц и дорог идёт активнейший. Но машин с украинскими номерами большинство. Уличные указатели на украинском языке. Не очень приятная ситуация, как по Украине едешь. Сделайте уже таблички на русском и украинском! И давайте перерегистрацию автотранспорта швидче робыть», — попросил Сладков.

Позднее Сладков со ссылкой на местных жителей рассказал, что очереди на перерегистрацию автомобилей в Бердянске «огромные», поэтому местные не спешат менять номера на российские.

Евгений Поддубный: «ВСУ в тупике, НАТО в затруднении»

Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал причины отсутствия успехов ВСУ в наступлении в Запорожской области. Он подчеркнул, что такого количества уничтоженной бронетехники в одном месте, как в Работино, еще не видел.

Фото: МО Украины

«Такого количества уничтоженной техники противника в одном месте, если честно, не припомню. Масштаб потерь и людей, и западной техники говорит о том, что не только командование ВСУ в тупике, но и военспецы НАТО в серьезном затруднении. Наступательный потенциал ВСУ теряют ускоренными темпами, но прорывов у врага нет, а сил все меньше», — подчеркнул Поддубный.

Также журналист назвал причины неудач ВСУ:

Низкое морально-психологическое состояние личного.

Переоценка потенциала западной техники.

Недооценка ВС РФ.

Отсутствие авиационной поддержки.

Дефицит БК для артиллерии.

Тотальная коррупция.

Необоснованная надежда на проблемы в нашем боевом управлении.

Родион Мирошник: «Цель Киева — терроризировать население»

Политик Родион Мирошник предположил цель ракеты, сбитой системой ПВО над Таганрогом. Он полагает, что Киев может наносить удары куда угодно, чтобы терроризировать население.

«Взрыв в Таганроге произошёл в двух километрах от Таганрогского морского торгового порта. Его основные грузы — металл и уголь. Порт обслуживает суда, идущие по Азовскому, Чёрному и Средиземному морям», — отметил Мирошник.

Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад»

Александр Коц: «Логического объяснения удару по центру города нет»

Военный корреспондент Александр Коц полагает, что единственной логичной целью в центре Таганрога мог быть инфраструктурный объект.

«Подписчики пишут, что на месте воронки в Таганроге был газораспределительный пункт. Если это прилет, то противник метил по объекту инфраструктуры. Другого логического объяснения удару по центру города нет», — подчеркнул Коц.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки.

Герман Куликовский: «Потери техники ВСУ в Работино сопоставимы с Курской битвой»

Военный эксперт Герман Куликовский полагает, что ежедневные потери ВСУ под Работино и немцев в Курской битве сопоставимы. И это только один участок тысячекилометрового фронта, подчеркнул он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Ежедневные потери в бронетехнике у ВСУ на фронте в районе Работино уже сопоставимы с таковыми времён Курской битвы. Помню, как в сентябре прошлого года Залужный (главком ВСУ Валерий Залужный. — NEWS.ru) на волне головокружения от успехов заявил: „Мы уничтожили профессиональную российскую армию, теперь добьём любительскую“. С тех пор минул почти год, темпы нашей промышленности взлетели на порядок, „любительская“ армия при всех сложностях не только восстановила, но и увеличила потенциал», — считает Куликовский.

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