Миронов назвал решение суда ООН по РФ торжеством здравого смысла Депутат Миронов: решение суда ООН по России не повлияет на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов

Решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Киева к Москве стало торжеством здравого смысла, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. По его мнению, позиция суда не сможет повлиять на Украину, но будет иметь значение для так называемых нейтральных стран.

Напомню, что совершенно нелепые и политизированные обвинения киевского режима в адрес России были выдвинуты еще в 2017 году, то есть задолго до начала специальной военной операции, после чего Запад почти единодушно занял проукраинскую позицию. Но даже с учетом этих событий обвинения в финансировании терроризма и этнической дискриминации оказались настолько абсурдными, что суд в Гааге отклонил их. Небольшое, но торжество здравого смысла, — сказал Миронов.

При этом депутат считает, что решение суда не сможет повлиять на «киевский режим и его покровителей, которые спонсируют и вооружают неонацистов на Украине». В то же время оно будет иметь значение для так называемых нейтральных стран, не присоединяющихся к антироссийским санкциям Запада, полагает парламентарий.

У них будет хороший повод вспомнить народную мудрость, что вором часто оказывается тот, кто громче всех кричит: «Держи вора!» — заявил Миронов.

Суд ООН в Гааге 31 января отклонил большинство претензий Киева к Москве по поводу финансирования терроризма и расовой дискриминации. По словам председателя суда Джоан Донохью, Россия лишь частично виновна в нарушении международных конвенций. Украинская сторона обвиняла власти РФ в поддержке вооруженных групп в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму. Суд ООН также отказался принять решение о выплате Украине компенсации. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Киев неправильно интерпретирует понятие «терроризм».

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что решение суда ООН вызвало истерику на Украине. По его словам, если бы регулятор вынес другой вердикт, то это означало бы его ангажированность и предвзятость.