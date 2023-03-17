Захарова назвала инцидент с БПЛА отвлекающим маневром Вашингтона

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала предположение о том, что власти США используют крушение беспилотного летательного аппарата MQ-9 для отвлечения внимания от экономических проблем в стране. В эфире телеканала «Россия-1» она напомнила, что на американских финансовых рынках происходит катастрофическая ситуация, и необходимо каким-то образом переключить внимание общества на другие темы.

Катастрофическая ситуация на американских финансовых полях. То есть нужно каким-то образом перебивать повестку, — заявила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, инцидент с беспилотником позволяет Вашингтону отвлечь внимание и от других неудобных тем, таких как расследование диверсий на «Северных потоках», а также создает иллюзию активного участия США в мировых делах.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.