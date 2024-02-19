Мир отмечает День китов. Самое интересное о гигантах — инфографика

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

19 февраля отмечается Всемирный день китов. Он был учрежден в 1986 году, когда после 200 лет беспощадного истребления мирных морских гигантов Международная китовая комиссия ввела запрет на добычу этих животных.

Киты — это не гигантские рыбы. Это млекопитающие, такие же как слоны или собаки. Как считают некоторые ученые, по уровню интеллекта они превосходят даже обезьян, уступая только человеку. А по размеру тела самые крупные из них превосходят всех животных на земле. Киты произошли от сухопутных существ, их далекие предки ходили по земле за миллионы лет до появления первых людей.

Китов делят на две большие группы, в зависимости от способа питания: подотряд зубатых и подотряд усатых китов. Зубатые (дельфин, кашалот, касатка) имеют острые конические зубы и питаются обычно рыбой и кальмарами. Усатые (гладкие киты и полосатики) вместо зубов имеют «усы» — вертикальные пластинки с густой бахромой по краям. С их помощью они отцеживают из воды свою пищу: криль и мелкую рыбешку.

Интересные факты о китах — в инфографике NEWS.ru.