«Мир обратил внимание»: Песков о реакции Запада на послание Путина Песков: западные страны задели слова Путина о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «Известиям», западные страны задели слова Путина во время послания Федеральному собранию о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, это единственное соглашение, которое остается «более или менее живым». Он подчеркнул, что для НАТО и США это была «чувствительная» информация.

Конечно, в мире действительно обратили внимание на достаточно сенсационное заявление президента о приостановке нашего участия в ДСНВ, это понятно, потому что это единственный документ, который остается еще таким более или менее живым, — сказал Песков.

Он добавил, что на Западе Путина не хотели слышать, но «впредь такого не будет». Представитель Кремля при этом отметил, что Запад все еще отказывается учитывать обеспокоенность России.

Полковник США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom ранее заявил, что Вашингтону следует прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его объявления о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы избежать ядерной войны. Он подчеркнул, что и США, и Россия обладают достаточным количеством оружия, которым можно уничтожить всю планету.