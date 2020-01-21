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Центр стратегического планирования российского Минздрава сообщил, что на создание отечественной вакцины потребуются значительные средства.

Учёные считают, что создание препарата должно стать одной из приоритетных на данный момент задач в национальном здравоохранении. При этом разработка препарата может занять порядка трёх месяцев, но полный цикл создания вкупе со всеми необходимыми исследованиями растянется ещё на несколько. Спрогнозировать, как поведёт себя вирус в России, если доберётся, учёные пока не могут, это зависит от восприимчивости населения ввиду его генетических особенностей, пишут «Известия».

Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга. Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов, — рассказал заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин.

Как сообщал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы РФ и первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко прогнозирует, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться 1 февраля — это связано с тем, что граждане КНР, которые поедут праздновать Новый год, наступающий в Китае 25 января, на родину, могут вернуться на свои рабочие места заболевшими. В том числе это создаёт риски для Дальнего Востока, где трудится много китайцев.