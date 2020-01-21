Центр стратегического планирования российского Минздрава сообщил, что на создание отечественной вакцины потребуются значительные средства.
Учёные считают, что создание препарата должно стать одной из приоритетных на данный момент задач в национальном здравоохранении. При этом разработка препарата может занять порядка трёх месяцев, но полный цикл создания вкупе со всеми необходимыми исследованиями растянется ещё на несколько. Спрогнозировать, как поведёт себя вирус в России, если доберётся, учёные пока не могут, это зависит от восприимчивости населения ввиду его генетических особенностей,
Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга. Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов, — рассказал заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин.
Как сообщал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы РФ и первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко прогнозирует, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться 1 февраля — это связано с тем, что граждане КНР, которые поедут праздновать Новый год, наступающий в Китае 25 января, на родину, могут вернуться на свои рабочие места заболевшими. В том числе это создаёт риски для Дальнего Востока, где трудится много китайцев.
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